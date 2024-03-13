Огромный нейтринный телескоп Baikal‑GVD станет еще больше

Развертывание 13-го кластера нейтринного телескопа началось на Байкале, сообщила пресс-служба Иркутского государственного университета. С его помощью ученые собираются разгадать тайну эволюции Вселенной.

В двухмесячной экспедиции участвуют около 100 человек. Их цель — модернизировать установленные кластеры, смонтировать 13-й кластер и провести две донные кабельные линии для 13-го и 14-го кластеров. Кроме того, планируется провести испытание элементов детектора следующего поколения.

«У нас есть планы увеличивать телескоп примерно в 10 раз. Для этого нужно решить целый ряд технологических и инфраструктурных задач. Главная задача — это нейтринная астрономия высоких энергий», — сообщил заместитель директора лаборатории ядерных проблем в Объединенном институте ядерных исследований Дмитрий Наумов.

В этом году к проекту присоединились ученые-биологи. Якоря гирлянд любят обживать эндемичные байкальские донные жители. Организмы были подняты вместе с конструкцией, и уже подготовлены для изучения.

Baikal-GVD — это самый большой нейтринный телескоп в Северном полушарии, его проектирование началось в 2010-2011 годах. Первый кластер установки вышел на проектную мощность в 2016 году. В конце 2021 года телескоп зарегистрировал высокоэнергичное нейтрино от активного ядра одной из далеких галактик.

Сейчас установка состоит из 12 кластеров, расположенных на расстоянии 250-300 метров друг от друга. В каждом кластере по восемь вертикальных гирлянд, на каждой гирлянде 36 модулей.