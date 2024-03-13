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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

«Москвич» начал поиски еще одного китайского партнера

Источник:
Sibnet.ru
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«Москвич» занимается поисками второго восточного партнера, чтобы загрузить завод на полную мощность.

Автозавод в Москве вернул имя «Москвич» после ухода из России французской компании Renault в 2022 году. Быстро был заключен договор по сборке автомобилей с китайской JAC Motors. Сейчас с конвейера сходят компактный кроссовер, его электрическая версия и седан.

«Вопрос находится на стадии переговоров. Они ведутся с несколькими компаниями, некоторые из них еще не присутствуют на российском рынке», — рассказал РБК источник, знакомый с планами завода.

Еще один партнер нужен «Москвичу», чтобы загрузить производственные мощности, с которых может сходить 180 тысяч автомобилей в год, и тем самым выйти из убытков. В 2023 году убыток вырос до 8,6 миллиарда рублей.

По словам гендиректора КамАЗа (технологического партнера «Москвича») Сергея Когогина, уровень безубыточности достигается при выпуске 40 тысяч машин в год. В этом году «Москвич» планирует произвести 22 тысяч автомобилей.

Тема: Русские машины
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