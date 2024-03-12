Никита Кологривый приедет в Новосибирск

Актер Никита Кологривый приедет на родину, в Новосибирск, и поучаствует в фестивале «Семейные традиции».

Семейный кинофестиваль пройдет 15 и 16 марта в кинотеатре «Победа». На мероприятии можно будет посмотреть новые и любимые фильмы, познакомиться с работами сибирских режиссеров и писателей, принять участие в мастер-классах, попробовать новосибирские фермерские продукты.

15 марта состоится бизнес-день для партнёров и предпринимателей — они вместе с членами семьи смогут не только посмотреть фильмы, но и принять участие в мастер-классах и питч-сессиях с экспертами.

16 марта пройдет торжественное открытие фестиваля, на котором выступит звездный гость —театра и кино Никита Кологривый. Он расскажет о грандиозных творческих планах в его родном Новосибирске и проведет автограф-сессию.