Политический сериал «Переведи ее через Майдан» покажут на Первом

Фото: © кадр из сериала «Переведи ее через Майдан»

Политический триллер «Переведи ее через Майдан» о событиях на Украине стартует на Первом канале с 18 марта.

«Переведи ее через Майдан» — политические триллер, в котором сюжетный фундамент—это любовь и смерть, предательство и преданность на фоне украинского госпереворота в 2013-2014 годах.

Главный герой – подполковник СБУ Игорь Мельник – занимается расследованием крупного ограбления банка в Донецке. Но в результате оказывается в гуще политических интриг, происходящих на Украине.

В главных ролях снялись Олег Назаров, Виктория Соловьева, Александр Лымарев, Ольга Зайцева, Александр Тараньжин, Александр Наумов, Дмитрий Орлов, Алина Васильева, Дмитрий Ульянов, Александра Мусаева, Анатолий Горчев, Григорий Сиятвинда, Юлия Рутберг.

Пресс-служба Первого канала сообщила, что сериал основан на реальных событиях, а «все совпадения случайны … или нет».

Премьера сериала «Переведи ее через Майдан» — с 18 марта в 22.00 на Первом канале.