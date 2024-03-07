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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Истощившиеся резервы ВСУ пополнят женщинами

Источник:
Sibnet.ru
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Мобилизация женщин позволит пополнить резервы ВСУ на 3 миллиона человек, подсчитали украинские эксперты.

Призыв женщин на военную службу может существенно улучшить ситуацию с комплектованием украинской армии, пишет аналитическое издание Texty. Возможность такой мобилизации аналитики объясняют равенством прав женщин и мужчин.

Кроме этого, эксперты ссылаются на исторический опыт «стран с демократическим строем». Так, в годы Второй мировой войны в Великобритании существовали женские вспомогательные подразделения.

При этом женщин планируют привлекать к службе не только в тылу, но также отправлять непосредственно в зону боевых действий. Однако служба в мужских коллективах предполагается исключительно на добровольной основе.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

Uynachalnica

Своих детей нет, но знает, когда их надо рожать...

snoo

и ранен в голову на колчаковских фронтах

Asd10

Пытается от сути съехать на несущественные детали. Типа укропская увертка такая... 🤣

Shader23

нет доступного жилья, нет детей, все же очевидно