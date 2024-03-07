Истощившиеся резервы ВСУ пополнят женщинами

Мобилизация женщин позволит пополнить резервы ВСУ на 3 миллиона человек, подсчитали украинские эксперты.

Призыв женщин на военную службу может существенно улучшить ситуацию с комплектованием украинской армии, пишет аналитическое издание Texty. Возможность такой мобилизации аналитики объясняют равенством прав женщин и мужчин.

Кроме этого, эксперты ссылаются на исторический опыт «стран с демократическим строем». Так, в годы Второй мировой войны в Великобритании существовали женские вспомогательные подразделения.

При этом женщин планируют привлекать к службе не только в тылу, но также отправлять непосредственно в зону боевых действий. Однако служба в мужских коллективах предполагается исключительно на добровольной основе.