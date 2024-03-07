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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Футболист сборной России погиб в зоне СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший игрок сборной России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб во время проведения специальной военной операции на Украине, сообщается на официальном сайте Ассоциации мини-футбола России.

Вячеслав Москаленко
Вячеслав Москаленко
Фото: © Ассоциация мини-футбола России

Ассоциация мини-футбола России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Вячеслава», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что бывшему футболисту сборной России было 43 года, он является воспитанником новосибирской ДЮСШ «Спартак».

Москаленко выступал за российские мини-футбольные клубы «Сибиряк» (Новосибирск), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), ТТГ-Югра. Он является двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка и Кубка страны.

За национальную сборную Москаленко дебютировал в январе 2001 года в товарищеской игре против Азербайджана. Всего на его счету 19 игр за главную команду страны и десять забитых мячей.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Футбол #Новосибирск
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Топ комментариев

Captain Nemo

А вот и специалист нарисовался несотрешь.

Uynachalnica

Своих детей нет, но знает, когда их надо рожать...

snoo

и ранен в голову на колчаковских фронтах

Asd10

Пытается от сути съехать на несущественные детали. Типа укропская увертка такая... 🤣