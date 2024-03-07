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Найден древнейший в истории человечества хлеб. ФОТО

Источник:
Necmettin Erbakan Universitesi
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Археологи в ходе раскопок на территории Турции нашли древнейший дрожжевой хлеб. Уникальную находку сделали на территории доисторического поселения Чатал-Хююк, который считается одним из первых городов мира.

Ученые обнаружили конструкцию, напоминающую глиняную печь. В ней оказался органический артефакт. Анализ показал, что он содержит пшеницу, ячмень и горох. Фактически, это было древнее тесто, из которого планировалось испечь хлеб.

Найденный на территории Турции древнейший хлеб
Найденный на территории Турции древнейший хлеб
Фото: © Necmettin Erbakan Universitesi

Согласно проведенной датировке, буханке примерно 8600 лет. Изучение артефакта показало признаки брожения и ферментации. Скорее всего, житель неолитического города приготовил тесто, однако по каким-то причинам не успел его испечь.

Чатал-Хююк — один из первых построенных человечеством городов. В нем проживало около 8 тысяч человек. Поселение существовало задолго до Древнего Египта, что делает найденный здесь хлеб самым древним из известных науке образцов.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

Captain Nemo

А вот и специалист нарисовался несотрешь.

Uynachalnica

Своих детей нет, но знает, когда их надо рожать...

snoo

и ранен в голову на колчаковских фронтах

Asd10

Пытается от сути съехать на несущественные детали. Типа укропская увертка такая... 🤣