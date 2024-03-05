Международный суд выдал ордер на арест российских военачальников

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова, следует из заявления учреждения.

В сообщении утверждается, что у суда есть основания полагать, что российские военачальники несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

Суд считает, что «эти атаки были направлены против гражданских объектов, а те, которые на тот момент могли квалифицироваться как военные, получили чрезмерный ущерб». Кроме того, «был нанесен побочный вред и гражданским лицам», уточняется в сообщении.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее неоднократно заявлял, что российская армия в боях с ВСУ не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Киевские власти несколько раз признавали, что попадания ракет в жилые дома связано с работой украинского ПВО.

На кого выдали ордер на арест

Сергей Кобылаш — заслуженный военный летчик с общим налетом более 1,7 тысячи часов, Герой России. Имеет звание генерал-лейтенанта. Командует дальней авиацией воздушно-космических сил с осени 2016 года.

Виктор Соколов — имеет звание адмирала, командующим Черноморским флотом был назначен с 14 сентября 2022 года, в феврале 2024 года его сняли с должности. Соколов возглавлял боевой поход в Средиземное море отряда кораблей во главе с авианосцем «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий».