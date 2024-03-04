«Дюна: Вторая часть» стала лучшей новинкой без зрителей России

Фильм «Дюна: Вторая часть» в странах СНГ без учета России и Белоруссии стал лидером проката среди новинок, но обойти российские хиты ему не удалось.

Вторая «Дюна» стартовала со третьей строчки топа-5 лидеров проката в странах СНГ. Картина собрала 92 миллиона рублей, но без зрителей России и Белоруссии не смогла обогнать российских лидеров.

На первой строчке лидеров проката продолжает оставаться «Лед 3» с кассой почти 200 миллионов за третий уикенд проката. На втором месте «Мастер и Маргарита», экранизация на шестой неделе добавила в копилку 101, 7 миллиона рублей.

Также в топ-5 лидеров по кассовым сборам попала французская приключенческая комедия «Кот и пес» (35 миллионов рублей) и российский боевик «Командир» (33 миллиона).