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«Дюна: Вторая часть» стала лучшей новинкой без зрителей России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Дюна»

Фильм «Дюна: Вторая часть» в странах СНГ без учета России и Белоруссии стал лидером проката среди новинок, но обойти российские хиты ему не удалось.

Вторая «Дюна» стартовала со третьей строчки топа-5 лидеров проката в странах СНГ. Картина собрала 92 миллиона рублей, но без зрителей России и Белоруссии не смогла обогнать российских лидеров.

На первой строчке лидеров проката продолжает оставаться «Лед 3» с кассой почти 200 миллионов за третий уикенд проката. На втором месте «Мастер и Маргарита», экранизация на шестой неделе добавила в копилку 101, 7 миллиона рублей.

Также в топ-5 лидеров по кассовым сборам попала французская приключенческая комедия «Кот и пес» (35 миллионов рублей) и российский боевик «Командир» (33 миллиона).

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

-CIIAPTAK-

Представляю,как тут ща "зеленоподобные" бивни будут радоваться)))

-CIIAPTAK-

А радоваться то нечему,так что обратно в подвал и писать комменты побежали)))

nicollaich

Жена байдена-самая лучшая жена.

Удавиков

англосаксы всегда всё делают исподтишка