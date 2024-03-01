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Первые оценки второй части «Дюны» появились в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Дюна. Вторая часть»

Вторая часть «Дюны» Дени Вильнева вышла в мировой прокат 1 марта и уже получила множество положительных отзывов.

Действие «Дюны» разворачивается в далеком будущем. Благородное семейство Атрейдесов и дом психопатов Харконненов воюют за контроль над ценной планетой Арракис, она же Дюна. Атрейдесы разгромлены, герцог их погибает, но его сын, Пол (его играет Тимоти Шаламе), сбегает в пустыню к местным жителям-фременам.

Во второй части Пол объединится с фременами в борьбе против императора Шаддама IV. При этом больше внимания уделят воительнице фременов — девушке Чани, которая являлась в видениях Пола, а также отношениям между Чани и Полом.

«Я посмотрел "Дюну 2" на частном показе от студии, и мне приятно видеть, что история моего отца рассказана с таким большим вниманием к деталям. Новый фильм и первая "Дюна" – это, безусловно, лучшая экранизация классического романа Фрэнка Герберта "Дюна" в истории», — сказал о фильме писатель Брайан Герберт, сын автора цикла.

Критики отметили, что вторая часть «Дюны» получилась лучше, чем ожидалось. В частности, отмечается динамика сюжета, визуальные эффекты и блестящая актерская игра.

В России официального релиза картины не будет. Но кинотеатры все равно планируют его показы. Ориентировочно, показы начнутся с 7 марта.

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