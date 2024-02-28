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Сын Тины Канделаки стал участником «Новой Фабрики звезд»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/leo_kandelaki

Музыкант и телеведущий Лео Канделаки стал участником «Новой Фабрики звезд», которая стартует на ТНТ 3 марта. Он же сын директора телеканала Тины Канделаки.

«Как мама я, конечно, я очень переживаю. У Леонтия за плечами 10-летняя карьера, небольшие залы и большое желание стать артистом. А еще вера в себя и вера всех близких в его талант, мы все хотим, чтобы его желание быть на сцене обязательно сбылось. Но как продюсер могу сказать то же самое, что говорю всем остальным: всё зависит от наставников», — цитирует пресс-служба ТНТ Канделаки.

Директор канала отметила, что наставники в «Новой Фабрике звезд» (Сергей Шнуров и Сергей Жуков) — суровые, и они будут относиться ко всем участникам одинаково, а ее сын не станет исключением.

«Новая Фабрика звезд» стартует на ТНТ с 3 марта. По воскресеньям зрители будут видеть отчетные концерты фабрикантов с участием звезд, а также самые яркие моменты жизни ребят за неделю.

Кроме этого, в 9.00 ежедневно на ТНТ будет выходить реалити о жизни ребят в творческом доме. Ведущие проекта — Регина Тодоренко и Тимур Родригез.

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Топ комментариев

scorpion2777

Твой манямирок не совпадает с реальностью

GammiPluh

Им сразу говорили что изоленты не хватит

snoo

Да да, и Авдеевка нафиг не нужна была.

GammiPluh

Его убили не современным средством поражения, а fpv дроном, а добили рпг 7