НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Передачу «Жизнь своих» снимут в Республике Алтай

Источник:
Sibnet.ru
155 0
Фото: © Минтуризма РА

Одну из самых популярных трэвел-шоу – «Жизнь своих» – снимает Первый канал в Республике Алтай, сообщает Минтуризма региона.

Программа рассказывает о регионах России и их жителях, традициях и быте. Ее герои – это люди, увлеченные своим делом и искренне любящие малую родину.

В Республике Алтай журналисты собираются снять факультет алтаистики Горно-Алтайского госуниверситета, Национальном музее, где хранится знаменитая мумия Укокской принцессы – скифской женщины, жившей здесь 2,5 тыс. лет назад.

Также в передачу войдут маралы, наибольшее в России поголовье которых содержится именно здесь и неокрепшие панты которых используют для народной медицины. Еще один объект – Алтайский заповедник, один из объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Съемочная группа познакомится с дальнобойщиками на Чуйском тракте и побывает на острове Патмос в Чемальском районе, в селе Усть-Кан, на Телецком озере, а также на горнолыжном курорте «Манжерок».

Ведущий передачи Евгений Кривцов уже увидел, как празднуют в регионе алтайский новый год – Чага Байрам, пообщался с людьми на улицах Горно-Алтайска и посетил районы республики, каждый из которых не похож на другой.

Еще по теме
Исторический фильм «1993» покажут на канале «Россия»
Кукурузу первой разоблачили в шоу «Маска»
Определился первый выбывший из шоу «Экстрасенсы. Реванш»
Новых колдунов больше не будет в шоу «Экстрасенсы. Реванш»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Германия официально переименовала Киев
Кукурузу первой разоблачили в шоу «Маска»
Путин преподал Блинкену урок истории
Запад анонсировал «разрушительные» санкции против России
Обсуждение (0)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Самое обсуждаемое
75
Путин преподал Блинкену урок истории
68
Запад анонсировал «разрушительные» санкции против России
55
Медведев предложил ссылать «ждунов» из новых регионов в Сибирь
52
Тело Алексея Навального передали матери
43
Макрон допустил отправку войск Запада на Украину