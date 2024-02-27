Передачу «Жизнь своих» снимут в Республике Алтай

Одну из самых популярных трэвел-шоу – «Жизнь своих» – снимает Первый канал в Республике Алтай, сообщает Минтуризма региона.

Программа рассказывает о регионах России и их жителях, традициях и быте. Ее герои – это люди, увлеченные своим делом и искренне любящие малую родину.

В Республике Алтай журналисты собираются снять факультет алтаистики Горно-Алтайского госуниверситета, Национальном музее, где хранится знаменитая мумия Укокской принцессы – скифской женщины, жившей здесь 2,5 тыс. лет назад.

Также в передачу войдут маралы, наибольшее в России поголовье которых содержится именно здесь и неокрепшие панты которых используют для народной медицины. Еще один объект – Алтайский заповедник, один из объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Съемочная группа познакомится с дальнобойщиками на Чуйском тракте и побывает на острове Патмос в Чемальском районе, в селе Усть-Кан, на Телецком озере, а также на горнолыжном курорте «Манжерок».

Ведущий передачи Евгений Кривцов уже увидел, как празднуют в регионе алтайский новый год – Чага Байрам, пообщался с людьми на улицах Горно-Алтайска и посетил районы республики, каждый из которых не похож на другой.