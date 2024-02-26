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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Убытки завода «Москвич» оказались многомиллиардными

Источник:
Sibnet.ru
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Чистый убыток завода «Москвич» в 2023 году составил около 9 миллиардов рублей, следует из опубликованной отчетности компании.

Чистый убыток «Москвича» в прошлом году увеличился в 3,6 раза до 8,6 миллиарда рублей, приводит «Интерфакс» отчеты завода.

Выручка предприятия выросла на 38,9%, до 59,2 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила более 1,6 миллиарда рублей, упав на 74,6%. Совокупный долг «Москвича» за прошлый год увеличился в 2,5 раза, до 42,6 миллиарда рублей.

Генеральный директор ПАО «КамАЗ» и управляющий «Москвичом» Сергей Когогин заявил, что убыток завода «Москвич» в 2023 году составил 160 миллионов рублей. По его словам, автозавод станет безубыточным только при выпуске от 40 тысяч автомобилей в год.

Тема: Русские машины
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Авто #Автопром #Промзона
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