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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Завод «Москвич» показал многомилионные убытки

Источник:
Sibnet.ru
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Убыток завода «Москвич» в 2023 году составил 160 миллионов рублей, сообщил генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин.

Автозавод станет безубыточным только при выпуске от 40 тысяч автомобилей в год, сказал Когогин в интервью «Ведомостям».

Однако план завода на 2024 год — выпустить 30-35 тысяч машин. Переход на мелкоузловую сборку «Москвичей» (со сваркой и окраской кузовов) позволит сэкономить до 150 тысяч на один автомобиль. Но для этого нужны инвестиции в размере 4 миллиардов рублей.

КамАЗ — индустриальный партнер «Москвича». Сейчас с конвейера сходят городской кроссовер «Москвич» и его электрическая версия «Москвич 3е», седан «Москвич 6». В этом году должны появиться «Москвич 8» и «Москвич 5».

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