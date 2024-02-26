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Российские фильмы заняли элитную позицию в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Лед 3»

Три российских фильма возглавили топ-5 кассовых сборов с четверга по воскресенье, лучшие результаты показала спортивная драма «Лед 3».

«Лед 3» за второй уикенд собрал 462,5 миллиона рублей. Общая касса фильма — 1,3 миллиарда. На втором месте — «Мастер и Маргарита». Экранизация продолжает собирать хорошую кассу и за пятый уикенд пополнила копилку на 191,5 миллиона.

С третьей строчки стартовал русский боевик «Командир». Новинка в первый уикенд сумела собрать 94 миллиона, что достаточно хорошая сумма при той конкуренции, которая есть в кинотеатрах.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ути пути. Тетю Нуланд ждут большие потрясения в связи со своими хотелками.

Невезучий

Вот 90-е, эта та Россия, которую они любили. Кого же они любят? Это те государства, об которые можно...

Asd10

А Вас их заставлялка сильно впечатлила?

Asd10

А ты где бывал? В северной Корее или в Африке? Тебя в детстве не роняли?