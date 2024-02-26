Российские фильмы заняли элитную позицию в кинотеатрах

Три российских фильма возглавили топ-5 кассовых сборов с четверга по воскресенье, лучшие результаты показала спортивная драма «Лед 3».

«Лед 3» за второй уикенд собрал 462,5 миллиона рублей. Общая касса фильма — 1,3 миллиарда. На втором месте — «Мастер и Маргарита». Экранизация продолжает собирать хорошую кассу и за пятый уикенд пополнила копилку на 191,5 миллиона.

С третьей строчки стартовал русский боевик «Командир». Новинка в первый уикенд сумела собрать 94 миллиона, что достаточно хорошая сумма при той конкуренции, которая есть в кинотеатрах.