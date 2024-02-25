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Трихолог рассказала о вреде народных методов лечения волос

Источник:
Sibnet.ru
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Медицина считает плохой идеей использование народных методов для улучшения здоровья волос, сообщает врач-трихолог, вице-президент Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас.

По ее словам, использование лука в масках для волос может травмировать кожу, а также нарушить иммунный барьер. Вместо этого стоит обратить внимание на препараты, в которых применяется экстракт лука, предложила Кохас в беседе радио Sputnik.

«Мы не можем вытащить из растений, таких как ромашка, крапива, береза, лук, чеснок, красный перец, необходимую концентрацию полезного. Поэтому и делается производственная экстракция. Все эти растения работают, только если мы их используем как сырьевой компонент при изготовлении косметических средств», предупредила врач.

Также большую опасность представляют домашние маски на основе масел, которые на самом деле вытягивают влагу из волос и стимулируют их выпадение. Речь идет о масках на основе кокосового, репейного, касторового и оливкового масел.

«При выпадении волос я рекомендую использовать только то масло, которое сделано производителем с добавлением специальных ингредиентов, чтобы оно хорошо смылось, чтобы это была защита, а не вредительство», подчеркнула доктор.

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