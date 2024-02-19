Юрий Лоза вслед за Лолитой пожаловался на маленькую пенсию

Автор-исполнитель Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию и на то, что ему не положена доплата москвича.

«У меня пенсия 16 тысяч рублей, мне сняли доплату москвича, потому что я получаю дополнительный доход — мне авторские отчисления идут. По нашему законодательству, если у тебя есть дополнительный доход, тебе не положена эта доплата», — сказал он News.ru.

Лоза добавил, обычный пенсионер не сможет прожить на такую пенсии. По крайней мере, он бы не смог, если бы не имел дополнительного заработка. По словам артиста, только за охрану дачи он ежемесячно отдает 15 тысяч рублей. Содержание загородного дома, стоит сразу две пенсии.

Ранее о маленькой пенсии рассказала певица Лолита. Она озвучила сумму в 23,8 тысячи рублей. Такая сумма у нее вышла благодаря доплате москвича.

Доплате москвича — доплата до уровня прожиточного минимума пенсионеров в Москве. Это социальные выплаты, которые назначают власти Москвы, чтобы пенсия гражданина была не ниже прожиточного минимума.