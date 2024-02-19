Доля авто старше 21 года выросла в России вдвое

Каждый десятый автомобиль на российских дорогах старше 21 года, их доля за последние годы увеличилась вдвое, сообщили аналитики «Реннесанс страхование».

В январе 2024 года доля автомобилей старше 21 года «на ходу» увеличилась как минимум с 4,35% (в 2019 году) до 9,65% по состоянию на январь 2024-го. Это реально эксплуатируемые машины, владельцы которых оформляют ОСАГО.

Дольше всего россияне эксплуатируют автомобили марки Toyota (доля на дорогах страны среди машин «21+» равна 27%). В пятерку долгожителей на российских дорогах вошли также следующие марки/модели: Honda (24%), Audi (24%), УАЗ (20%) и ГАЗ (18%).

Абсолютные рекордсмены по возрасту (более половины парка застрахованных по ОСАГО в категории «21+») — Isuzu и Saab (по 61,2% и 50,3% соответственно). Эти марки уже долгое время не продавались в России, а SAAB и вовсе прекратил свое существование.

«Интересно, что водители изношенных автомобилей необязательно намного чаще попадают в ДТП. На аварийность влияют в первую очередь возраст и стаж. Частота ДТП среди владельцев транспортных средств 21+ в нашей компании на 14% ниже средней частоты по портфелю ОСАГО», — прокомментировал вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.