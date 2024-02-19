Ядерное оружие назвали единственным шансом Украины

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил о необходимости возвращения Украине ядерного оружия, от которого страна отказалась после получения независимости.

«Я поддерживаю возвращение ядерного оружия Украине. И считаю, что это наша единственная опция для выживания», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Гончаренко отметил, что данное решение чревато международными санкциями для Украины, однако «иного выхода нет». По расчетам парламентария, ВСУ потребуется всего около 20 ракет с ядерной боеголовкой.

Президент Украины Владимир Зеленский в январе 2022 года заявил, что было крупной ошибкой отказаться от ядерного оружия, когда распадался Советский Союз. На территории Украины есть завод по выпуску межконтинентальных баллистических ракет — КБ «Южное».