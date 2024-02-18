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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

SpaceX уничтожит опасные спутники Starlink

Источник:
Payloadspace.com
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SpaceX утилизирует сто спутников Starlink, такое решение принято после обнаружения инженерами компании потенциальной проблемы, способной привести к выходу спутников из строя в будущем и созданию возможной угрозы для других космических аппаратов.

Для этого спутникам прикажут совершить специальные маневры, в результате которых они сгорят в атмосфере. Преждевременное уничтожение спутников, которые находятся в активной эксплуатации, обойдется в 25 миллионов долларов.

Общая масса утилизируемых спутников составит около 30 тонн. Данное событие установит новый рекорд по количеству спутников, выводимых из одной спутниковой группировки, отмечают эксперты.

Прогнозируется, что только в 2023 году с орбиты сойдет 655 космических аппаратов, из которых 85 будут составлять именно спутники Starlink.

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Топ комментариев

Antichrist1688

Молодцы партизаны. Спасли много жизней с обоих сторон. Хотя кого я обманываю главное в наших военных...

Asd10

Значит пригорает. Это хорошо. 😊

GammiPluh

Все еще не дошло что они впрягаются не за Украину, а просто против России? Всем плевать что с Украиной...

Kukuh88

Надо им за Маккейна и за королеву предъявить)