SpaceX уничтожит опасные спутники Starlink

SpaceX утилизирует сто спутников Starlink, такое решение принято после обнаружения инженерами компании потенциальной проблемы, способной привести к выходу спутников из строя в будущем и созданию возможной угрозы для других космических аппаратов.

Для этого спутникам прикажут совершить специальные маневры, в результате которых они сгорят в атмосфере. Преждевременное уничтожение спутников, которые находятся в активной эксплуатации, обойдется в 25 миллионов долларов.

Общая масса утилизируемых спутников составит около 30 тонн. Данное событие установит новый рекорд по количеству спутников, выводимых из одной спутниковой группировки, отмечают эксперты.

Прогнозируется, что только в 2023 году с орбиты сойдет 655 космических аппаратов, из которых 85 будут составлять именно спутники Starlink.