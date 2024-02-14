Снежный фаллос на Алтае заинтересовал Следком

Следственный комитет России заинтересовался снежным фаллосом, который слепили подростки возле Мемориала Славы в селе Староалейское Алтайского края. Их родителей уже оштрафовали.

Фаллос из снега появился рядом с Мемориалом Славы в минувшие выходные. Его сделали двое школьников 14 и 16 лет. По предварительным данным, они разрушили фигуру после того, как выложили фотографии в один из мессенджеров, сообщило ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Родителей школьников оштрафовали по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями… обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Максимальное наказание — 500 рублей.

Оба подростка воспитываются в благополучных семьях, на профилактических учетах не состоят.

«Подростки осквернили мемориальный комплекс односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении информационного центра СК.

Начата процессуальная проверка. Доклад о ее ходе проверки и результатах будет представлен главе СК Александру Бастрыкину.