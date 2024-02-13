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Мизулина взялась за «Дарью, беременную в 13»

Источник:
Sibnet.ru
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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратится в Следственный комитет России по поводу блогерши, торгующей интимными фотографиями маленькой дочки. Речь идет о девушке, несколько лет назад забеременевшей в 13 лет якобы от 10-летнего мальчика.

О беременной школьнице Дарье из Железногорска заговорили в 2020 году — тогда ей было 13 лет. Девочка заявила, что отец ребенка — ее 10-летний друг. «Историю любви» пары рассказали на шоу Андрея Малахова. Там врачи сообщили, что мальчик еще не может быть отцом.

Семиклассница сказала, что ее изнасиловал 15-летний знакомый. Школьница родила девочку. Через год объявила о второй беременности, но сделала аборт.

«Сейчас поступает информация о том, что девушка торгует в соцсетях материалами с детской порнографией — кадрами своего малолетнего ребенка. Готовим обращение в Следственный комитет России», — написала Мизулина в телеграм-канале.

Она напомнила, что уже обращалась в правоохранительные органы по поводу распространения «Дарьей, беременной в 13» запрещенного контента.

Блогерша «распространяет информацию о наркотических средствах, других психоактивных веществах, «ведет аморальный образ жизни, размещает в сети Интернет материалы порнографического характера», говорилось в заявлении «Лиги безопасного интернета» в прокуратуру.

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Топ комментариев

Asd10

Раньше могли типа игнорить, как ты игноришь задаваемые тебе вопросы и делать тупой вид што не в курсе,...

Иркут 69

Вообще то да... Или память дырявая?

nicollaich

Цеивроппейцы превозмогают себя, но читают эту новость. Мышки, кактус и слёзки. Классика.

pepelmetal

А почтовых голубей им когда начнут продавать ?