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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США продадут Польше военные дирижабли

Источник:
Sibnet.ru
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Власти США одобрили запрос Польши на покупку аэростатов для военной системы раннего обнаружения самолетов, вертолетов и дронов.

Система наземной и воздушной радиолокационной разведки на базе аэростатов, сопутствующее оборудование и услуги по ее обслуживанию обойдутся в 1,2 миллиарда долларов, пишет портал The War Zone.

Отмечается, что Варшава хотел обзавестись подобными комплексами с 2017 года. В итоге поставки техники были ускорены на фоне «российской угрозы» — Польша наращивает разведывательные возможности из-за конфликта на Украине.

Издание уточняет, что в состав поставляемых систем также войдут бортовые радары с ответчиками «свой-чужой» и наземные пункты управления и швартовки аэростатов.

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GammiPluh

Кое кто сейчас выдвинет свое противоположенное "экспертное" мнение

Asd10

Это и ёжику понятно как два пальца об асфальт. Ещё бы стравить Россию и Китай, и тогда у НАТО всё получится....

Asd10

Раньше могли типа игнорить, как ты игноришь задаваемые тебе вопросы и делать тупой вид што не в курсе,...

STRYKER9800

Это не выборы и не президента!