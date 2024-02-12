США продадут Польше военные дирижабли

Власти США одобрили запрос Польши на покупку аэростатов для военной системы раннего обнаружения самолетов, вертолетов и дронов.

Система наземной и воздушной радиолокационной разведки на базе аэростатов, сопутствующее оборудование и услуги по ее обслуживанию обойдутся в 1,2 миллиарда долларов, пишет портал The War Zone.

Отмечается, что Варшава хотел обзавестись подобными комплексами с 2017 года. В итоге поставки техники были ускорены на фоне «российской угрозы» — Польша наращивает разведывательные возможности из-за конфликта на Украине.

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Издание уточняет, что в состав поставляемых систем также войдут бортовые радары с ответчиками «свой-чужой» и наземные пункты управления и швартовки аэростатов.