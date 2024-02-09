Адам Кадыров получил золото на соревнованиях, в которых не участвовал

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил золотую медаль на соревнованиях спецназа UAE SWAT Challenge 2024 в ОАЭ, председатель чеченского парламента Магомед Даудов. При этом Адам в состязаниях не участвовал, а поддерживал команду «Ахмат».

Команда «Ахмат» специального полка полиции МВД по республике заняла первое место на UAE SWAT Challenge 2024. Даудов опубликовал в телеграм-канале видео с церемонии награждения, на котором сын Кадырова поднимается на площадку и организаторы вешают ему на шею золотую медаль.

Имя Адама Кадырова громко прозвучало в прошлом году, когда студент Никита Журавель, обвиняемый в сожжении Корана в Волгограде, сообщил, что сын главы Чечни избил его в СИЗО. После Кадыров опубликовал видео с избиением, отметив, что гордится поступком сына. Затем Адаму вручили несколько орденов, среди которых медаль «Герой Чеченской Республики», и наград.

Адаму 16 лет, он третий сын Кадырова и седьмой ребенок в семье. В прошлом году он стал начальником службы безопасности главы республики, также он курирует чеченский батальон имени шейха Мансура.

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