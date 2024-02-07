Вышло продолжение игры Atomic Heart

Игра Atomic Heart получила второе сюжетное дополнение под названием «Узник Лимбо». Для российских пользователей DLC уже доступно в VK Play.

По сюжету главного героя игры майора Нечаева забрасывает в сюрреалистичный мир Лимбо — подсознательного измерения с перевернутой логикой, собственной экосистемой и новым безумным геймплеем.

Вместе с выходом DLC разработчики также выпустили официальный саундтрек к игре, который включает в себя оригинальные композиции и кавер-версии песен «Звенит январская вьюга» и «На заре».

В России аддон отечественного хита от студии Mundfish продается за 399 рублей, обладатели Atomic Pass могут получить его бесплатно. Дополнение вышло на PC, PS4, PS5, Xbox One, а также Xbox Series X/S.