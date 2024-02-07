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Астрофизики обрадовали сторонников «теории плоской Земли»

Источник:
Sibnet.ru
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Астрофизики из Университета Центрального Ланкашира доказали, что планеты сразу после своего формирования имеют сплющенную форму, а не сферическую, как считалось ранее.

Выводы английских астрофизиков могут дать довольно неожиданный аргумент сторонникам антинаучной теории «плоской Земли», которые до сих пор уверены, что наша планета плоская, а не круглая.

До недавнего времени считалось, что все планеты уже формируются со сферической формой. Однако новое исследование доказывает, что протопланеты представляют собой сплюснутые структуры, говорится в статье авторов открытия, опубликованной Phys.org.

Считается, что планеты образуются либо в результате аккреции ядра, то есть постепенного роста частиц пыли, которые слипаются в течение длительного времени, либо непосредственно в результате разрушения больших вращающихся протозвездных дисков.

Компьютерное моделирование показало, что молодые планеты в обоих случаях представляют собой «сплюснутые сфероиды». Кроме этого, они растут по мере того, как на них попадает строительный материал, преимущественно с полюсов, а не с экваторов, как считалось до сих пор.

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Топ комментариев

Nik3316

так получают, что уже инвалидов по всей Украине отлавливают для по зубам))))))))не долго Израильские...

sib_man9

исторические примеры не дадут соврать, в этих вопросах "нарисованный" бюджет не главный фактор ))

pepelmetal

То ли дело зелявойны, на лошадях в атаку

GammiPluh

они неудобные ветки просто игнорируют