Астрофизики обрадовали сторонников «теории плоской Земли»

Астрофизики из Университета Центрального Ланкашира доказали, что планеты сразу после своего формирования имеют сплющенную форму, а не сферическую, как считалось ранее.

Выводы английских астрофизиков могут дать довольно неожиданный аргумент сторонникам антинаучной теории «плоской Земли», которые до сих пор уверены, что наша планета плоская, а не круглая.

До недавнего времени считалось, что все планеты уже формируются со сферической формой. Однако новое исследование доказывает, что протопланеты представляют собой сплюснутые структуры, говорится в статье авторов открытия, опубликованной Phys.org.

Считается, что планеты образуются либо в результате аккреции ядра, то есть постепенного роста частиц пыли, которые слипаются в течение длительного времени, либо непосредственно в результате разрушения больших вращающихся протозвездных дисков.

Компьютерное моделирование показало, что молодые планеты в обоих случаях представляют собой «сплюснутые сфероиды». Кроме этого, они растут по мере того, как на них попадает строительный материал, преимущественно с полюсов, а не с экваторов, как считалось до сих пор.