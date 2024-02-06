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Премьер Британии заявил о готовности отразить нападение России

Источник:
ТАСС
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Великобритания была бы готова отразить нападение со стороны России, если бы она решила его совершить, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

«Считаю ли я, что мы хорошо защищены и достаточно инвестировали в оборону? Да, мы находимся на втором месте в НАТО по объемам оборонных расходов», — приводит ТАСС заявление Сунака.

По его словам, Лондон увеличивает ассигнования на оборону, так как ситуация в мире становится все более неспокойной.

Сунак повторил тезис о том, что Москва якобы «потерпела стратегическое поражение» в противостоянии с Западом, так как конфликт на Украине сплотил союзников по НАТО.

«Как видно на примере Украины, мы будем отстаивать то, во что верим, и не позволим агрессии оставаться безнаказанной и бесконтрольной», — сказал британский премьер.

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