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Nature назвал семь прорывных технологий 2024 года

Источник:
Nature
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Журнал Nature назвал семь прорывных технологий, за развитием которых в течение 2024 года будет пристально наблюдать весь научный мир. В их основе лежат достижения в области искусственного интеллекта.

Дизайн белков с применением технологий глубокого обучения. Эта технология откроет огромные возможности в разработке белковых вакцин и средств доставки лекарств.

Обнаружение дипфейков. Нейросети стали создавать полностью искусственные изображения, аудио и видео. Эти подделки грозят множеством проблем. Ученые активно разрабатывают алгоритмы для их выявления.

Встройка больших фрагментов ДНК. Эта технология позволит лечить генетические заболевания или смягчать их течение.

Нейрокомпьютерный интерфейс. Ученые разрабатывают технологии, позволяющие человеческому мозгу, напрямую общаться с компьютером, например, с помощью вживления чипов-имплантов.

Суперразрешение. Наука нашла ключ к решению проблемы «дифракционного предела», ограничивающего разрешение световых микроскопов. Это даст возможность проводить новые эксперименты на молекулярном уровне.

Клеточные атласы. Создается своего рода карта для навигации по человеческому телу. Эта технология откроет новые горизонты в лечении целого ряда болезней.

3D-печать наноматериалов. Это направление позволит создавать материалы с заранее заданными качествами: прочностью, характеру взаимодействия со светом и звуком, способностью к хранению энергии.

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Наука #Техника #Наука
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ну смех без причины это всем известно что признак дурачины. Украина вон тоже много смеялась и на площадях...

pepelmetal

Не мешало бы им каждому "репарации" в виде ланцетов отправить

mosquito__2010

Дак на недоумков это интервью и не рассчитано. А 120 миллионов как минимум по всему миру уже посмотрело....

GammiPluh

Они по другому не умеют, недостаток образования сказывается