Байден сделал подарок Путину

Решение президента США Джо Байдена о приостановке заключения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) напугало союзников Вашингтона, пишут американские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Лидеры бизнеса в Европе и Азии «протестуют против приостановки, заявляя, что она может поставить под угрозу их способность находить альтернативные источники энергии», рассказали источники журналу Foreign Policy.

Республиканцы назвали это решение «подарком президенту России Владимиру Путину». «Приостановка Байденом экспорта СПГ ослабляет глобальную энергетическую безопасность и подрывает наши усилия, чтобы помочь Европе снизить зависимость от российских энергоносителей», — заявили они.

США в 2023 году впервые стали главным мировым экспортером СПГ, обогнав Австралию и Катар. Вместе эти три страны обеспечили около 60% мирового предложения сжиженного газа.