Иркутский священник призвал женщин рожать больше солдат

Функция женщины — рожать, а мужчины — быть воином, заявил настоятель храма в честь Образа Спаса Нерукотворного Усть-Кута Олег Зырянов на круглом столе «Проблемы снижения рождаемости» в Иркутске.

«Кто будет воевать? Кто будет вообще вставать за наш мир русский, если не будет рождаемости. Почему молодая девушка делает аборт? Потому, что так делают, это можно, это не так зазорно», — сказал Зырянов на видео с мероприятия, опубликованным медиацентром «Приангарье».

Также он привел слова «одного из святых», который сказал, что войны выигрывают женщины, которые «рожают и воспитывают».

Священник рассказал о том, что Россия сегодня находится «на переднем плане борьбы с антихристом», а мировое зло заключается в нарушении традиционных ценностей, в связи с чем в обществе все стало с ног на голову.

Зырянов вспомнил, что еще «на его памяти», если женщина ходила без платка, то ей говорили «ты опростоволосилась», сын, который приходил с армии, не мог покурить при отце, а к нерожавшей женщине «относились соответственно».

По его мнению, общество очень ориентированно на ценности Запад, хотя те же американцы приветствуют большие семьи. «Нам сливают всякую грязь, чтобы мы просто стали хуже», — заявил священник.