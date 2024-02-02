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Иркутский священник призвал женщин рожать больше солдат

Источник:
Sibnet.ru
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Функция женщины — рожать, а мужчины — быть воином, заявил настоятель храма в честь Образа Спаса Нерукотворного Усть-Кута Олег Зырянов на круглом столе «Проблемы снижения рождаемости» в Иркутске.

«Кто будет воевать? Кто будет вообще вставать за наш мир русский, если не будет рождаемости. Почему молодая девушка делает аборт? Потому, что так делают, это можно, это не так зазорно», — сказал Зырянов на видео с мероприятия, опубликованным медиацентром «Приангарье».

Также он привел слова «одного из святых», который сказал, что войны выигрывают женщины, которые «рожают и воспитывают».

Священник рассказал о том, что Россия сегодня находится «на переднем плане борьбы с антихристом», а мировое зло заключается в нарушении традиционных ценностей, в связи с чем в обществе все стало с ног на голову.

Зырянов вспомнил, что еще «на его памяти», если женщина ходила без платка, то ей говорили «ты опростоволосилась», сын, который приходил с армии, не мог покурить при отце, а к нерожавшей женщине «относились соответственно».

По его мнению, общество очень ориентированно на ценности Запад, хотя те же американцы приветствуют большие семьи. «Нам сливают всякую грязь, чтобы мы просто стали хуже», — заявил священник.

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Жизнь #Религия #Иркутск
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Топ комментариев

corrector

12,5 лярда в год ваш паёк теперь на всё - от пенсий до фронтовых пайков, гуляйте на все - по...

mosquito__2010

+ к тому это значит что все обвинения помимо Украинских, а именно из западных стран таких как США, Британия...

corrector

походу "иркут с пистолетом" теперь застрелится..

Smoki

Ну да, подорожали на 200% А теперь рапортуют, что снизились на 1% Это наверное Турция нас завалила дешевыми...