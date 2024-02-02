Контейнеры с формой для ВСУ нашли на железной дороге в Забайкалье

Таможенники на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» обнаружили восемь контейнеров с военной формой вооруженных сил Украины, сообщил главы Читинской таможни Владимир Игнатьев.

Груз шел транзитом через Китай в Польшу. В декларации значилась спортивная и рабочая одежда. При досмотре контейнеров с помощью инспекционно-досмотрового комплекса выяснилось, что одежда в контейнерах сделана из более плотной ткани.

«Один контейнер выдернули, вскрыли, а там баулы с адресами на Украину»,— рассказал ТАСС Игнатьев. По его словам, форма была запакована заводским способом — спрессована и помещена в вакуумную упаковку.

«Идут следственные действия, мы еще не все контейнеры успели досмотреть. Может, это и не в Китае изготавливали. ФСБ уже работает по полной программе», — отметил начальник таможни.