Жители Германии массово разочаровались в Украине

Все меньше немцев верит в то, что у Киева есть хоть какие-то шансы победить в конфликте с Москвой, говорится в исследовании, проведенном Институтом изучения общественного мнения Алленсбаха.

Всего лишь один из десяти немцев верит, что украинские силы хоть чего-то сумеют добиться на поле боя, приводит немецкий деловой журнал WirtschaftsWoche Heute результаты исследования.

В прошлом году 16% жителей Германии все еще верили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут оттеснить российские войска.

Сейчас только 20% немцев готовы к тому, чтобы оказать Украине дополнительную поддержку. «Тревожный сигнал в решающей фазе конфликта», — говорит один из авторов исследования Клаус Швайнсберг.

Идея о выделении Украине новых объемов военной помощи встречает всю меньшую и меньшую поддержку населения — особенно на востоке Германии, заключает WirtschaftsWoche Heute.