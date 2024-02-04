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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Жители Германии массово разочаровались в Украине

Источник:
WirtschaftsWoche Heute
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Все меньше немцев верит в то, что у Киева есть хоть какие-то шансы победить в конфликте с Москвой, говорится в исследовании, проведенном Институтом изучения общественного мнения Алленсбаха.

Всего лишь один из десяти немцев верит, что украинские силы хоть чего-то сумеют добиться на поле боя, приводит немецкий деловой журнал WirtschaftsWoche Heute результаты исследования. 

В прошлом году 16% жителей Германии все еще верили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут оттеснить российские войска.

Сейчас только 20% немцев готовы к тому, чтобы оказать Украине дополнительную поддержку. «Тревожный сигнал в решающей фазе конфликта», — говорит один из авторов исследования Клаус Швайнсберг.

Идея о выделении Украине новых объемов военной помощи встречает всю меньшую и меньшую поддержку населения — особенно на востоке Германии, заключает WirtschaftsWoche Heute.

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