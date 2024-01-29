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Создана машина по производству синтетического паучьего шелка

Источник:
Sibnet.ru
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Японские ученые разработали устройство, которое способно достоверно имитировать производство паучьего шелка.

Шелк — прочный, гибкий и легкий материал. Кроме этого, такой материал можно использовать в медицинский целях, так как он экологический чистый. Открытие способно произвести прорыв в текстильном производстве и биомедицинских разработках.

Производство искусственного паучьего шелка позволяет получать материал, который идентичен натуральному, говорится в статье, опубликованной журналом Nature Communications. Технология имитирует химические и физические процессы, происходящие в шелковой железе членистоногих.

Внутри устройства белки самостоятельно собираются в шелковые волокна со сложной структурой, характерной для натурального паучьего шелка. Структурно он состоит из биополимерных волокон, которые состоят из крупных белков с часто повторяющимися последовательностями.

Для своей технологии японские исследователи использовали манипуляции небольшими количествами жидкости, который проходят через узкие каналы. Благодаря этому в лабораторных условиях удалось получить паучий шелк, который практически неотличим от натурального.

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paraclete

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smallville

Нищеброд) Блиновская миллиарды сколотила уже в те годы)

GammiPluh

и это пишет типо бывший военный... вот прям ясно сейчас стало что ты максимум поваром был