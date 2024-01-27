Поверхностную активность засекли на спутнике Юпитера

Астрономы обнаружили признаки поверхностной активности на Европе — шестом спутнике Юпитера, покрытом льдом.

Открытие было сделано при сравнении двух снимков — первый был получен зондом NASA Galileo, который изучал систему Юпитера с 1993 года по 2003, а второй сделан в 2022 году другим зондом NASA Juno.

Исследователей привлек участок размером 37 на 67 километров. После сравнения фотографий они заявили, что рисунок поверхности на двух снимках отличается. Это может указывать на выходы воды из подледного океана на поверхность в виде гейзеров.

Наличие жидкой воды под многометровой толщей льда на Европе ученые объясняют приливными силами, периодические изменения которых вызывают деформацию спутника и, как следствие, нагрев его недр. При этом в глубине океана может существовать жизнь.

Отмечается, что данная область поверхности Европы может стать отправной точкой для будущих исследований спутников Юпитера. Так, в 2031 году в систему газового гиганта прибудет европейская станция JUICE.