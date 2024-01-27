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Поверхностную активность засекли на спутнике Юпитера

Источник:
Sibnet.ru
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Астрономы обнаружили признаки поверхностной активности на Европе — шестом спутнике Юпитера, покрытом льдом.

Открытие было сделано при сравнении двух снимков — первый был получен зондом NASA Galileo, который изучал систему Юпитера с 1993 года по 2003, а второй сделан в 2022 году другим зондом NASA Juno.

Исследователей привлек участок размером 37 на 67 километров. После сравнения фотографий они заявили, что рисунок поверхности на двух снимках отличается. Это может указывать на выходы воды из подледного океана на поверхность в виде гейзеров.

Наличие жидкой воды под многометровой толщей льда на Европе ученые объясняют приливными силами, периодические изменения которых вызывают деформацию спутника и, как следствие, нагрев его недр. При этом в глубине океана может существовать жизнь.

Отмечается, что данная область поверхности Европы может стать отправной точкой для будущих исследований спутников Юпитера. Так, в 2031 году в систему газового гиганта прибудет европейская станция JUICE.

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Топ комментариев

corrector

ничего вас не пугает, вы как обнаглевшие бандиты ничего никому возвращать не собираетесь, правила...

Alhazred

Вот же ты унылый. ))) Про Киев за три дня первым сказал генерал Милли 5 февраля 2022 года. https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-...ukraine-sources...

ld_andrey

Сразу такие: "не трогайте нас, это российское топливо", все сейчас якобы российским топливом будут прикрываться;...

mosquito__2010

Хохлы особенно этот фейк любят. Они даже готовы выпиливаться пачками за подобные фейки.