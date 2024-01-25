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Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Зеленский высказался по поводу катастрофы Ил-76

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал катастрофу  российского самолета Ил-76, на борту которого находились пленные украинские бойцы.

«Я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании», — сказал Зеленский.

В среду, 24 января в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России, на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, направлявшихся на обмен.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Ил-76 с военнопленными ВСУ был сбит тремя украинскими ракетами западного производства.

Киев, сбивший российский самолет с украинскими пленными над Белгородской областью, использует террористические методы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, сперва Украина «заявила о своей очередной победе», но, как только стало известно, что на борту были пленные, «сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения».

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mosquito__2010

Хохлам видимо заходит. Те аж до поносу сказки из голливуда любят.

GammiPluh

Какая жалкая попытка оправдать его приходы на публике

alex.nska

а зачем он в бункере прятался?жил бы как все люди

Удавиков

кто-то же ещё верит в эти сказки