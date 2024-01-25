Зеленский высказался по поводу катастрофы Ил-76

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал катастрофу
российского самолета Ил-76, на борту
которого находились пленные украинские бойцы.
«Я дал поручение министру иностранных дел Украины
проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет
настаивать на международном расследовании», — сказал Зеленский.
В среду, 24 января в Белгородской области был сбит
военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в министерстве обороны России,
на борту самолета находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины,
направлявшихся на обмен.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил,
что Ил-76 с военнопленными ВСУ был сбит тремя украинскими ракетами западного
производства.
Киев, сбивший российский самолет с украинскими пленными над
Белгородской областью, использует террористические методы, заявил глава МИД
России Сергей Лавров.
По его словам, сперва Украина «заявила о своей очередной
победе», но, как только стало известно, что на борту были пленные, «сразу же
украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения».