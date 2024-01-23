Верховный суд России ликвидировал популярное хакасское СМИ

Верховный суд России удовлетворил иск Роскомнадзора о прекращении деятельности СМИ — электронного периодического издания «Информационное агентство "Хакасия"», говорится в материал суда.

Ранее Роскомнадзор дважды выносил предупреждения информационному агентству за отсутствие необходимых маркировок иностранного агента и запрещенной в России террористической организации.

Представители защиты сообщили, что ИА «Хакасия» будет оспаривать решение суда. «Сложно согласиться, что вот такая мера необходима для развития российской демократии»,— приводит «Коммерсантъ» слова адвоката Владимира Дворяка.

В ИА «Хакасия» связывают свои проблемы с критикой бывшего кандидата на посты главы региона, а ныне спикера Верхового совета республики Сергея Сокола.