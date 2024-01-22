Чудо в горах: что известно о крушении Falcon 10 в Афганистане

Частный самолет Falcon 10 вечером 20 января перестал выходить на связь в районе Памира, на его борту находились шестеро россиян. Борт выполнял санитарную миссию и направлялся из Таиланда в Москву. Позднее стало известно, что самолет потерпел крушение в горах.

Поисково-спасательная группа на вторые сутки после крушения обнаружила четырех выживших, говорится в сообщении Росавиации. Двое пассажиров, находившиеся на борту Falcon 10, погибли.

Что случилось

Самолет Falcon 10 с номером RA-09011 вылетел из таиландского аэропорта Утапао 20 января и должен был выполнить чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). На борту находилось шесть человек: два летчика, два медика и семейная пара.

Пассажирами Falcon 10 были Анатолий Евсюков и его супруга Анна. Они отдыхали в Таиланде с середины декабря, однако женщина серьезно заболела и проходила лечение в паттайской больнице. Предварительный диагноз — септический шок.

После подключения 64-летней заболевшей к аппарату ИВЛ было принято решение перевезти ее в Россию, Falcon 10 был заказан для транспортировки, писал телеграм-канал SHOT. После перелета ее планировали отвезти в Боткинскую больницу Москвы.

Разбившийся Falcon 10 был выпущен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Борт принадлежал ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Компания занимается воздушными перевозками, а также розничной торговлей.

Последний раз самолет отображался на радарах при подлете к афганской границе. Перед этим пилоты сообщили о технических проблемах — командир доложил сначала об отказе правого двигателя, через минуту — об отказе левого.

Воздушное судно рухнуло на северо-востоке Афганистана, в провинции Бадахшан, врезавшись в гору. К предполагаемому месту падения Falcon 10 была направлена афганская поисково-спасательная группа.

Чудесное спасение

В крушении выжили четыре человека — два пилота и два санитара. Местные спасатели нашли место падения и смогли эвакуировать россиян на вертолете — их доставили в Кабул. Отмечается, что жизни россиян ничего не угрожает, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов подтвердил РИА Новости, что Анатолий и Анна Евсюковы в результате авиакатастрофы погибли. Тела погибших заберет специальный борт, который во вторник вылетит в Кабул.

Афганская радиостанция Hurriyat опубликовала в соцсети X фотографии выживших — на снимке, запечатлены пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также медик Павел Попов. На фото лица мужчин в ссадинах или следах обморожения.

Выжившие в крушении Falcon 10 Фото: © Hurriyet News

На фото нет медработника Игоря Сывороткина, однако он также выжил. По предварительным данным, именно он после крушения смог добраться до ближайшего села и попросить жестами о помощи, что ускорило нахождение самолета спасателями.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в интервью «Ленте.ру» назвал чудом, что большинство летевших выжили при крушении. По его словам, лишь 1% находящихся на борту людей имеют шанс спастись, когда самолет падает в горах.

По мнению военного летчика Владимира Попова в комментарии «МК», экипаж и медики смогли выжить благодаря сочетанию нескольких факторов — самолет до последнего планировал, а также упал на относительно ровную площадку и застрял в скалах, не сорвавшись в пропасть.