Российскую орбитальную станцию оснастят суперкомпьютером

Перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) собираются оснастить суперкомпьютером, сообщил замгенерального конструктора корпорации «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

«В его задачи, в том числе будет входить получение сырых данных со спутников, обработка этих данных на борту и передача на Землю», — рассказал в интервью «Известиям» Кожевников.

По его словам, это повысит эффективность орбитальных группировок благодаря экономии энергии на связь и увеличению объема полезной информации, добавил конструктор.

Запуск первого, научно-энергетического, модуля РОС планируется осуществить в конце 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей — до 2030 годов. Стоимость станции оценена в 609 миллиардов рублей.