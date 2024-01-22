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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Российскую орбитальную станцию оснастят суперкомпьютером

Источник:
Sibnet.ru
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Перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) собираются оснастить суперкомпьютером, сообщил замгенерального конструктора  корпорации «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

«В его задачи, в том числе будет входить получение сырых данных со спутников, обработка этих данных на борту и передача на Землю», — рассказал в интервью «Известиям» Кожевников.

По его словам, это повысит эффективность орбитальных группировок благодаря экономии энергии на связь и увеличению объема полезной информации, добавил конструктор.

Запуск первого, научно-энергетического, модуля РОС планируется осуществить в конце 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей — до 2030 годов. Стоимость станции оценена в 609 миллиардов рублей.


Тема: Человек и космос
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Наука #Космос #Техника
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Топ комментариев

Andrei Bezd

А ты что тут "глашатай Залужного или Зеленского".Сиди в своем Барнауле и молчи.Возомнил о себе не бог...

mosquito__2010

Я думаю что хохлы и так уже начали догадываться что их сначала обманули а потом кинули, что им конкретные...

GammiPluh

хахахахахаха) гуглится за пол секунды

pepelmetal

Конечно враньё, максимка же не видел