Спрос на репетиторов вырос в России

Спрос на репетиторов по школьным предметам, входящих в ОГЭ и ЕГЭ, в начале 2024 года вырос на 42%, подсчитали эксперты платформы «Авито.Услуги».

Одновременно выросло и количество предложений от преподавателей — по сравнению с январем прошлого года их стало на треть больше, отметили эксперты.

Самой популярной среди школьных дисциплин остается математика, а интерес к репетиторам по предмету вырос по сравнению с прошлым годом на 63%. По обязательному для экзаменов русскому языку спрос увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с январем 2023-го.

Среди предметов по выбору самый высокий показатель спроса — у естественно-научных и технических дисциплин: химии, физики, информатики и биологии. Например, химия подросла на 61%.

Чуть меньше ищут учителей для подготовки к экзамену по обществознанию — спрос вырос на 58%.