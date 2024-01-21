Wired заявил о погружении мира в цифровое средневековье

Доверие к интернету упало до критического уровня из-за избытка недостоверного контента, пишет американский журнал Wired, отмечая, что все попытки разработать эффективные инструменты для борьбы с дезинформацией зашли в тупик.

«В 2024 году мы столкнемся с цифровым средневековьем: платформы соцсетей переходят от методики Web 2.0 к контенту, который будет отбираться искусственным интеллектом. Компании поспешили внедрить в онлайн-сервисы большие языковые модели (LLMs), а вместе с ними иллюзии, которые еще сильнее подрывают доверие к онлайн-информации», — прогнозирует издание.

Социальные сети закрыли доступ к объективным данным, на основе которых ранее исследователи изучали общественные настроения. «Это стало суровым напоминанием того, что современный Интернет никогда не был ни свободным, ни демократическим, но всячески ограждался и контролировался», — констатирует журнал.

Wired призывает к наведению порядка на онлайн-платформах. По мнению издания, должна быть обеспечена безопасность цифровых продуктов и услуг: прозрачность алгоритмов, соблюдения правил рекламы, ответственность компаний за упущения и действия, повлекшие вред.

«В противном случае переход от соцсетей к информации, сгенерированной искусственным интеллектом, почти неизбежно влечет наступление в 2024 году цифрового средневековья», — заключает журнал.