Песков усомнился в переносе столицы в Сибирь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу историка Афанасия Николаева о переносе столицы из Москвы в Иркутск.

«Сам не читал (письмо), но видел сообщения СМИ на этот счет. Не думаю, что эта инициатива реализуема», — цитирует Пескова «Газета.Ru».

Якутский историк Николаев в открытом письме предложил сделать Иркутск столицей России. Это позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части Российской Федерации и безопасность военно-политического руководства страны.

Предприниматель Олег Дерипаска в 2022 году тоже выступал за перенос столицы в Сибирь, чтобы сделать ставку на отношения с Азией. Глава государства Владимир Путин высказывался, что необходимости в этом нет, а ментально центр России ассоциируется с Москвой.