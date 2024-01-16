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Песков усомнился в переносе столицы в Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу историка Афанасия Николаева о переносе столицы из Москвы в Иркутск.

«Сам не читал (письмо), но видел сообщения СМИ на этот счет. Не думаю, что эта инициатива реализуема», — цитирует Пескова «Газета.Ru».

Якутский историк Николаев в открытом письме предложил сделать Иркутск столицей России. Это позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части Российской Федерации и безопасность военно-политического руководства страны.

Предприниматель Олег Дерипаска в 2022 году тоже выступал за перенос столицы в Сибирь, чтобы сделать ставку на отношения с Азией. Глава государства Владимир Путин высказывался, что необходимости в этом нет, а ментально центр России ассоциируется с Москвой.

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Политика #Россия #Иркутск
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