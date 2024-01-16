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Ангарский маньяк отправился в колонию в Мордовии

Источник:
Sibnet.ru
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Ангарский маньяк Михаил Попков
Фото: © Новости судов Иркутской области

Ангарский маньяк Михаил Попков, признанный виновным в убийстве более 80 женщин, этапирован из Иркутска в Мордовию, сообщила региональная прокуратура.

Попков уже отбывает пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режим в Мордовии, но периодически он вспоминает еще убийства женщин.

Явки с повинной серийный убийца написал в октябре 2022 года. В ноябре 2023 года Ленинский районный суд рассмотрел три эпизода — маньяк признался, что убил женщин в 1997, 1998 и 2003 годах. Он встречал жертв в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска, предлагал подвезти на автомобиле или провести с ним время. Затем увозил в безлюдные места и расправлялся различными способами.

Попков отказался от дачи показаний в зале суда, поэтому были оглашены его допросы, полученные на следствии, свои показания он подтвердил.

За эти убийства он получил еще 10 лет лишения свободы. Осужденный этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия.

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ЧП #Громкое дело #Иркутск
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