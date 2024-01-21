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Выявлена прямая связь между депрессией и лишним весом

Источник:
Naked Science
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Тяжелое психологическое состояние в течение месяца приводит к увеличению массы тела, выяснили исследователи из Кембриджского университета (Великобритания).

О том, что депрессия связана с набором веса, установили давно, не ясно было, насколько быстро наступают изменения. Эксперименты показали, что при нарастании депрессивных симптомов вес человека увеличивается уже через месяц после начала этого процесса, приводит Naked Science отчет ученых.

Правда, рост выглядит незначительным — всего 45 граммов (на единицу показателя тяжести депрессии). Но, если показатели депрессивных симптомов увеличились сразу на несколько единиц (скажем, с пяти до десяти), то и вес прибавится на 225 граммов.

У тех, кто страдал ожирением, увеличение веса было еще значительнее: 71 грамм на каждую единицу нарастания депрессивных симптомов.

Исследователи пришли к выводу, что люди с ожирением более уязвимы к увеличению уровня депрессии по сравнению с теми, чей вес находится в границах нормы. И хотя прибавку в весе нельзя назвать большой, в перспективе нарастание депрессивных симптомов может привести к еще более серьезной стадии ожирения.

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