Подросток погиб при съезде с горки в Красноярске

Подросток погиб, съехав на тюбинге в обрыв с 15-метровой высоты на несанкционированной горке в Красноярске, говорится в сообщении Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, днем в субботу, 13 января 2024 погибший 14-летний подросток вместе с 13-летним приятелем пришел кататься на склон горы в несанкционированном месте на проспекте Ульяновский.

«При спуске на надувном тюбинге подростка занесло и он упал в обрыв с 15-метровой высоты. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи», — сказано в сообщении.

Следственными органами по факту гибели подростка в результате катания на несанкционированной горке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).