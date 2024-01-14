НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Подросток погиб при съезде с горки в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
364 1
Тюбинг, на котором катался погибший подросток
Тюбинг, на котором катался погибший подросток
Фото: © ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии

Подросток погиб, съехав на тюбинге в обрыв с 15-метровой высоты на несанкционированной горке в Красноярске, говорится в сообщении Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, днем в субботу, 13 января 2024 погибший 14-летний подросток вместе с 13-летним приятелем пришел кататься на склон горы в несанкционированном месте на проспекте Ульяновский.

«При спуске на надувном тюбинге подростка занесло и он упал в обрыв с 15-метровой высоты. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи», — сказано в сообщении.

Следственными органами по факту гибели подростка в результате катания на несанкционированной горке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).

Еще по теме
Сгоревший склад Wildberries работал без разрешения
Возгорание склада Wildberries попало на видео
Поджог назвали одной из версий пожара на складе Wildberries
Склад Wildberries сгорел на юге Петербурга
смотреть все
ЧП #Происшествия #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
США разработали «план победы» Украины над Россией
США напугали Киев новым российским оружием
Опубликован трейлер новой игры Half‑Life
Обсуждение (1)
Картина дня
Трамп заявил о приближении третьей мировой войны
Россия приготовилась к юридической войне за замороженные активы
Зеленский четырежды уклонялся от воинского призыва
Давос обсудит болезнь, в 20 раз превосходящую COVID по смертности
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

nicollaich

А настоящая правда про войну цеивроппейцам не нужна.Им нужны комиксы про американских супергероев.

Asd10

В Америке очень не любят когда убивают американцев. Очень!

jeryakob

имхо. нет никаких украинских дронов. как и российских. есть чисто китайские и собранные из китайских...

orangeraven

У британцев принцип один - нахапать побольше и воевать чужими руками! Это на протяжении всей истории...