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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Создана игровая карта больше реальной Вселенной

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователь создал карту для «песочницы» Garry's Mod, размер которой в 2048 раз больше настоящей Вселенной. Игрок никогда не сможет достичь ее края, так как для этого потребуются сотни лет.

Для запуска игровой карты потребуется минимум 12 ГБ оперативной памяти, кроме этого понадобится 522 МБ свободного места на жестком диске для кэширования данных. При этом для устойчивой работы нужно 32 ГБ оперативки.

Геймеры могут путешествовать по Вселенной и изучать галактики, рассматривая их базовые детали — в частности, они отличаются формой и цветом. В перспективе разработчик планирует добавить планетные системы.

Релиз Garry’s Mod состоялся в 2006 году. Игра представляет собой физическую «песочницу», которая позволяет игроку манипулировать объектами и экспериментировать с физикой, реализм которой обеспечивается движком Source.

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Топ комментариев

velam

Кому может быть выгодна война России и Европы ? С Украиной тут все понятно сво началось что-бы не допустить...

urbasik

Как Ленин сказал..Мне нужен кредит чтобы приобрести верёвку на которой мы всех вас повесим.

corrector

Отощала что то, да и киску видно плохо , чуть только сбоку, где побрито

nicollaich

Алтайский мирдверьмяч уже был?