Создана игровая карта больше реальной Вселенной

Пользователь создал карту для «песочницы» Garry's Mod, размер которой в 2048 раз больше настоящей Вселенной. Игрок никогда не сможет достичь ее края, так как для этого потребуются сотни лет.

Для запуска игровой карты потребуется минимум 12 ГБ оперативной памяти, кроме этого понадобится 522 МБ свободного места на жестком диске для кэширования данных. При этом для устойчивой работы нужно 32 ГБ оперативки.

Геймеры могут путешествовать по Вселенной и изучать галактики, рассматривая их базовые детали — в частности, они отличаются формой и цветом. В перспективе разработчик планирует добавить планетные системы.

Релиз Garry’s Mod состоялся в 2006 году. Игра представляет собой физическую «песочницу», которая позволяет игроку манипулировать объектами и экспериментировать с физикой, реализм которой обеспечивается движком Source.