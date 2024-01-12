Новосибирец стал участником шоу «Конфетка» на ТНТ

Физик из Новосибирска стал участником музыкального шоу «Конфетка» на ТНТ, где из песен, выложенных в Сеть обычными людьми, делают хит.

В шоу попал проект Vitalya младшего научного сотрудника из Академгородка. Его клип «Виталя» в свое время набрал 7,5 миллиона просмотров в интернете.

Оказывается, клип был настолько популярен, что Регина Тодоренко, которая встретилась с участником в шоу, несколько лет назад предлагала исполнителю сотрудничество.

«Я вам клянусь, несколько лет назад я снимала шоу "Пятница с Региной", и мы звали вас выступить как артиста. И вы или ваш директор… отказали», — сказала Тодоренко новосибирцу в эфире «Конфетки».

Выпуск «Конфетки» с новосибирцкем покажут в субботу, 13 января, в 21.00 на ТНТ.