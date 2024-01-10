Импортные яйца оказались дороже российских

Поставки куриных яиц из-за границы не приведут к снижению цен в магазинах, сообщила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.

«Закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент установлены не ниже, чем на продукцию наших, отечественных производителей», — пояснила Бобылева в интервью «Парламентской газете».

Даже с учетом отмены пошлин более сложная логистика импортных яиц приводит к тому, что такая продукция для конечного потребителя дороже, отмечают эксперты. В результате рассчитывать на снижение стоимость яиц пока не приходится.

Президент Владимир Путин ранее объяснял рост цен на яйца тем, что «вовремя не открыли импорт пошире». Глава государства принес извинения за подорожание яиц, назвав ситуацию сбоем в работе правительства.

Ощутимый рост цен на яйца фиксируется с осени. К 11 декабря с начала года увеличение цены по стране составило 46,2%. Власти на этом фоне приняли решение обнулить ввозные пошлины на яйца, мера будет действовать по 30 июня 2024 года.