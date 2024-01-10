Путин раскритиковал покупку автомобилей на материнский капитал

Президент России Владимир Путин выступил против использования материнского капитала для покупки автомобиля. Вместо этого он предложил решить вопрос о льготах на покупку машины для многодетных семей на Дальнем Востоке.

«Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и министерство промышленности проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке», — сказал Путин.

Подобная мера действовала во время пандемии для поддержки людей и автопрома, однако президент намерен поручить правительству «проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования при приобретении автомобиля вне рамок семейного капитала».

«Потребностей у многодетных семей всегда очень много, море потребностей: здоровье, образование, чего только нет. Но я всегда боюсь, что как только мы начнем разрешать тратить материнский капитал по самым разным направлениям, мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей», — подчеркнул президент.