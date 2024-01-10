НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Путин раскритиковал покупку автомобилей на материнский капитал

Источник:
ТАСС
334 2

Президент России Владимир Путин выступил против использования материнского капитала для покупки автомобиля. Вместо этого он предложил решить вопрос о льготах на покупку машины для многодетных семей на Дальнем Востоке.

«Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и министерство промышленности проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке», — сказал Путин.

Подобная мера действовала во время пандемии для поддержки людей и автопрома, однако президент намерен поручить правительству «проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования при приобретении автомобиля вне рамок семейного капитала».

«Потребностей у многодетных семей всегда очень много, море потребностей: здоровье, образование, чего только нет. Но я всегда боюсь, что как только мы начнем разрешать тратить материнский капитал по самым разным направлениям, мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей», — подчеркнул президент.

Еще по теме
Стартовали продажи самой дорогой модели Lada. ФОТО
Продажи новых автомобилей в 2023 году в России выросли на 60%
Спрогнозировано подорожание иномарок на 20-40%
Правительство Иркутской области пересядет на «Москвичи 6»
смотреть все
Авто #Авторынок #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
Кулеба словами «не кипишуйте» ответил на заявление США
Разведка США заявила о воде вместо топлива в китайских ракетах
Россия разрушила украинские заводы гиперзвуковым оружием
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
59
Депутат Рады заявил о политической смерти Зеленского
47
Путин провел Рождество с семьями погибших в СВО
34
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
31
Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев
29
Кулеба словами «не кипишуйте» ответил на заявление США