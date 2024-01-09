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Таблетка от ожирения вызывает чувство сытости

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые из Массачусетского технологического института в США изобрели «умную» таблетку, которая вибрирует в желудке и вызывает чувство сытости.

Созданная исследователями таблетка начинает вибрировать при контакте с желудочным соком, стимулируя рецепторы в желудке, что вызывает у человека ощущение сытости, пишет издание Oddity Central.

Таблетка уже прошла успешные испытания на свиньях. В результате их дневной рацион корма сократился на 40%. Теперь создатели ищут добровольцев среди людей, чтобы перейти ко второй фазе тестов.

Разработчики отмечают, что таблетку достаточно принять на пустой желудок за полчаса минут до предполагаемого приема пищи, чтобы вызвать желаемое ощущение сытости в начале трапезы и сократить количество потребляемых продуктов.

Таблетка питается от встроенной батареи и активизируется при контакте с желудочным соком, а выходит из организма естественным путем. Ученые считают, что она может произвести революцию в методах лечения пациентов с ожирением.

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Наука #Наука
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