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Российский самолет уронил бомбу над городом ЛНР

Источник:
Sibnet.ru
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Внештатный сход авиационного боеприпаса с российского самолета произошел в Луганской народной республике над городом Рубежное, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Леонид Пасечник.

«При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250», — написал он.

По словам Пасечника, в результате падения бомбы никто не пострадал, однако жители ближайших домов были эвакуированы, им предложили разместиться в пунктах временного размещения.

Город Рубежное находится в Северодонецком районе ЛНР. На месте работают представители МЧС и военной комендатуры, специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса. Представители Минобороны ситуацию пока не комментировали.

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